Змеи древнеримского бога: В Великобритании появились эскулаповы полозы

Эскулаповы полозы, обитающие в тёплых регионах, начали сокращаться в численности в своих естественных ареалах. Однако завезённые в Великобританию особи успешно прижились в дикой природе, адаптировавшись к местным условиям. В частности, змеи хорошо чувствуют себя в северном Уэльсе, не конфликтуя с местной фауной и оставаясь незаметными для большинства людей.