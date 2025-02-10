Снег, туман и 32-градусные морозы: погода в Казахстане на 10 февраля

Ночью в горных районах, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер восточный, юго-восточный 8−13, на западе, севере, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, на севере области 9 мороза, днем 4−9 тепла, на севере области 1 мороза.