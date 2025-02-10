Снег, туман и 32-градусные морозы: погода в Казахстане на 10 февраля

В Астане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, туман. Ветер северо-западный с
переходом на юго-западный, ночью 1−6 метров в секунду, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 6−8 мороза.
В Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 0−2 тепла.
В Шымкенте также переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 4−6 тепла.
На севере, юге, востоке Акмолинской области небольшой снег, поземок, днем гололед. На севере, западе, юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 9−14, утром и днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на западе, юге области 20, днем 3−8, на юго-западе области 11 мороза.
В Алматинской области в горных районах небольшой снег. На юге, в горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, на севере, в горных районах области 14−19 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 6−11 мороза.
Без осадков. Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области Жетысу ночью временами туман. Ветер северо-восточный 9−14, на севере-востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 9 мороза, в центре, горных районах области сильный мороз 22−27 градусов, днем 3−8 мороза, на юге области 2 тепла, на востоке, в горных районах области 13 мороза.
Ночью в горных районах, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер восточный, юго-восточный 8−13, на западе, севере, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, на севере области 9 мороза, днем 4−9 тепла, на севере области 1 мороза.
Без осадков. Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 3 мороза-2 тепла.
Без осадков будет и в Атырауской области. На западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, днем 0−5 мороза.
На севере, в центре Мангистауской области небольшой снег, гололед. Ветер северный, северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, на северо-востоке области 12, днем 0−5 мороза.
В Актюбинской области ожидается погода без осадков. В Мугалжарском районе низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, в Мугалжарском районе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 15, днем 2−7 мороза.
В Костанайской области — без осадков. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке, юге области 18, днем 1−6, на юге области 9 мороза.
Ночью на востоке Северо-Казахстанской области будет небольшой снег, поземок. На западе, юге области туман. Ветер западный, юго-западный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20, днем временами порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на юго-западе области 15, днем 1−6, на юго-западе области 9 мороза.
На севере, востоке Павлодарской области ожидается небольшой снег, низовая метель, днем гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на севере области 7, днем 4−9 мороза.
Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области будет небольшой снег, поземок. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на западе области 22, днем 4−9, на западе области 12 мороза.
Без осадков. На востоке области Улытау временами туман. Ветер северо-восточный 9−14, утром и днем на юге, в центре области порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 18, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области снег, низовая метель, днем на севере области снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9−14, на юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на севере, востоке области 27−32 мороза, днем 7−12, на севере, востоке области 17 мороза.
На севере, востоке, в центре области Абай снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, ночью и утром на юго-западе области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке, юге области 20−25 мороза, днем 4−9, на востоке, юге области 13 мороза.
Без осадков. В центре, на севере, юге Кызылординской области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, в центре, на востоке, севере области 15−20, днем порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на севере области 13 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 6 тепла.
Без осадков. На юге, в горных районах Жамбылской области ночью туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 12−17 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.