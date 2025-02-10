Зимой придётся платить больше: В России изменятся правила оплаты за отопление

«В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подаётся в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платёж показаниям приборов учёта», — сказал Якубовский в беседе с РИА «Новости».
Однако он отметил, что такая система не лишена недостатков. Теперь в отопительный сезон счета будут значительно выше, чем при равномерной оплате.
Ранее юрист назвал способы сэкономить на коммунальных платежах. По словам эксперта, в первую очередь надо установить счётчики на воду и отопление. Также можно сэкономить, поставив энергосберегающие лампочки по всему дому.