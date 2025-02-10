Художественная мастерская на 14 этаже высотки горела в Хабаровске

ЧП произошло днём 9 февраля в квартире на улице Карла Маркса. Пожар вспыхнул на последнем этаже многоэтажки, где находилась художественная мастерская. Огнеборцы вскрыли заблокированную дверь и эвакуировали девушку, которая оказалась в западне на балконе, а также вывели на улицу пятерых жильцов соседних квартир, включая ребёнка.