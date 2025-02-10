Художественная мастерская на 14 этаже высотки горела в Хабаровске

Всего от возгорания было спасено шестеро жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ЧП произошло днём 9 февраля в квартире на улице Карла Маркса. Пожар вспыхнул на последнем этаже многоэтажки, где находилась художественная мастерская. Огнеборцы вскрыли заблокированную дверь и эвакуировали девушку, которая оказалась в западне на балконе, а также вывели на улицу пятерых жильцов соседних квартир, включая ребёнка.
Огонь повредил 30 квадратных метров помещения, ликвидировать его удалось к 15:02. Кроме того, из-за сверхвысоких температур в здании прорвало трубу горячего отопления.
Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС и специалисты пожарной лаборатории. Рассматриваются различные версии, включая короткое замыкание. Предварительно установлено, что в мастерской не было пожарной сигнализации и автономных датчиков дыма.