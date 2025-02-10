Стоматологи-ортодонты получают зарплату от 500 тысяч рублей в Иркутской области

— Кроме того, предлагаемые стоматологам зарплаты выгодно отличаются от коллег «по цеху». Специалисты с квалификацией врача в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в 89,2 тысяч рублей в среднем, то есть на 49,8 тысяч меньше, чем у их коллег-дантистов, — поделись в пресс-службе hh.ru.