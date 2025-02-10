Стоматологи-ортодонты получают зарплату от 500 тысяч рублей в Иркутской области

Аналитики hh.ru определили, как изменился спрос на стоматологов в Иркутской области в 2024 году. За этот период было открыто более 700 тысяч вакансий, а это на 73% больше, чем годом ранее. Что касается всей страны — спрос на данных врачей вырос на 17%.
Как стало известно КП-Иркутск, в среднем специалистам готовы платить 139 тысяч рублей, все зависит от специализации. Если сравнивать с данными 2023, то зарплата выросла на 39% — 39 тысяч рублей.
— Кроме того, предлагаемые стоматологам зарплаты выгодно отличаются от коллег «по цеху». Специалисты с квалификацией врача в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в 89,2 тысяч рублей в среднем, то есть на 49,8 тысяч меньше, чем у их коллег-дантистов, — поделись в пресс-службе hh.ru.
Так в начале 2025 стоматологу-ортодонту готовы предложить 500 тысяч рублей. Однако данная работа подойдет не многим — кандидат, претендующий на эту должность, должен быть готов к переезду. Из плюсов — компания возьмет на себя расходы на перелет и аренду квартиры.
Стоматологи-терапевты могут рассчитывать на зарплату от 250 до 350 тысяч рублей в месяц, а стоматологи-хирурги / имплантологи от 250 тысяч.
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