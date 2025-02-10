Пенсионерам из Хабаровского края рассказали о мерах поддержки

В Хабаровском крае пенсионеры могут получить помощь от государства. Министерство социальной защиты рассказало о мерах поддержки для пожилых людей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пенсионеры могут вернуть деньги за проезд и оплату коммунальных услуг. Льготы доступны для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для ветеранов труда.
Пожилые граждане могут вернуть половину расходов на коммунальные услуги, услуги связи и телевидения. Если пенсионеру меньше 70 лет, размер компенсации зависит от дохода и трудового стажа. Для женщин это 35 лет, для мужчин — 40 лет. Тем, кто старше 70 лет, компенсация полагается независимо от дохода. Ветераны труда также получают выплаты без учета дохода.
Пенсионеры, не получающие федеральную помощь, могут получить ежемесячную выплату от 944 до 1337 рублей. Если они не получают поддержку, то могут вернуть деньги за проезд на общественном транспорте, кроме такси. Вместо ежемесячной выплаты можно вернуть от 1000 до 1020 рублей за проезд. Для тех, кто получает федеральную помощь, лимит составляет 300 рублей. Компенсация доступна только при оплате картой «Мир».
Также можно вернуть часть расходов за проезд на междугородних автобусах. Если пенсионер живет в сельской местности, он может получить компенсацию за поездки. Если доход пенсионера не превышает полуторакратного прожиточного минимума, он может вернуть 100% затрат на проезд на местных скоростных судах.
Пенсионеры, живущие в районах Крайнего Севера, могут получить компенсацию за проезд на воздушном транспорте, если их доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума.
Кроме того, пенсионеры могут вернуть 100% расходов на проезд к своим дачам, если они находятся в собственности. Компенсация выплачивается за 82 поездки с 1 мая по 31 октября.
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг могут получить семьи или одиноко проживающие граждане, если их расходы превышают 22% от общего дохода.