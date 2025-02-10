Пенсионерам из Хабаровского края рассказали о мерах поддержки

Пенсионеры, не получающие федеральную помощь, могут получить ежемесячную выплату от 944 до 1337 рублей. Если они не получают поддержку, то могут вернуть деньги за проезд на общественном транспорте, кроме такси. Вместо ежемесячной выплаты можно вернуть от 1000 до 1020 рублей за проезд. Для тех, кто получает федеральную помощь, лимит составляет 300 рублей. Компенсация доступна только при оплате картой «Мир».