Легионер Жан-Шарль Оливье пытается сбежать из «СКА-Хабаровска» в Китай

Легионер из Кот-д’Ивуара Яо Жан-Шарль Оливье самовольно нарушил условия контракта с футбольным клубом «СКА-Хабаровск» и в настоящее время пытается играть в одной из китайских команд «Яньбянь Лонджинь». Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе армейцев, в настоящее время конфликт со спортсменом и его агентом пытаются решить полюбовно, не прибегая к предусмотренным регламентом санкциям.
— Яо Жан-Шарль Оливье должен был ещё 15 января прибыть в Москву, но этого так и не произошло. Позднее мы случайно узнали, что он в Китае, увидев его в новогоднем ролике одного из местных клубов. С того момента мы пытаемся как-то разрешить ситуацию в мирном ключе, но человек крутит своё кино и считает себя свободным агентом, хотя у него контракт с нами до конца текущего сезона, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь клуба «СКА-Хабаровск» Степан Чернов.
Собеседник отметил, что они не против ухода легионера, но и армейцы должны получить за это компенсацию согласно регламенту. В «СКА-Хабаровск» готовы рассмотреть конкретное предложение по трансферу Шарля, если он будет оплачен. В настоящее время ивуарца хотя заполучить в команду «Динамо-Минск», а также ряд европейских клубов, однако иностранный футболист сам ставит крест на таких возможностях.
Напомним, что накануне руководство «СКА-Хабаровска» официально объявило о заключении контракта с левым защитником из Эквадора Жаном Карлосом Киньонесом Персиадо. Легионер влился в ряды дальневосточных армейцев до конца сезона 2025−2026. В клубе охарактеризовали новичка армейцев как «интересного парня», который быстро освоился в коллективе.