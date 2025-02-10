Легионер Жан-Шарль Оливье пытается сбежать из «СКА-Хабаровска» в Китай

— Яо Жан-Шарль Оливье должен был ещё 15 января прибыть в Москву, но этого так и не произошло. Позднее мы случайно узнали, что он в Китае, увидев его в новогоднем ролике одного из местных клубов. С того момента мы пытаемся как-то разрешить ситуацию в мирном ключе, но человек крутит своё кино и считает себя свободным агентом, хотя у него контракт с нами до конца текущего сезона, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь клуба «СКА-Хабаровск» Степан Чернов.