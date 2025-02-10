Бывший собственник «Летура» Джабраилов избавился от многомиллионных долгов

Арбитражный суд отменил многомиллионное взыскание бывшего собственника ТК «Летур». Омский предприниматель Альви Джабраилов, некогда владевший площадями популярного торгового комплекса, полностью погасил задолженность по НДФЛ.
Судебные претензии к предпринимателю, касающиеся многомиллионного долга перед налоговой были аннулированы. Информация появилась в системе «Электронное правосудие». Решение было вынесено 6 февраля 2025 года. Согласно документу, предприниматель еще в декабре погасил долг перед налоговой в размере более 10 млн рублей.
Фото: Скриншот выдержки из определения арбитражного суда от 6 февраля 2025 года.
Ранее мы рассказывали, что до конца этого года в Омске откроется обновленный торговый комплекс, но уже с новым названием и новыми собственниками. ТРЦ «Гагарин Молл» получит новый красивый фасад, также в помещении в данный момент продолжаются ремонтные работы.