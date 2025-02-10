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Бывший собственник «Летура» Джабраилов избавился от многомиллионных долгов

Предприниматель предоставил в ФНС декларацию с уже погашенной задолженностью по НДФЛ.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд отменил многомиллионное взыскание бывшего собственника ТК «Летур». Омский предприниматель Альви Джабраилов, некогда владевший площадями популярного торгового комплекса, полностью погасил задолженность по НДФЛ.

Судебные претензии к предпринимателю, касающиеся многомиллионного долга перед налоговой были аннулированы. Информация появилась в системе «Электронное правосудие». Решение было вынесено 6 февраля 2025 года. Согласно документу, предприниматель еще в декабре погасил долг перед налоговой в размере более 10 млн рублей.

Фото: Скриншот выдержки из определения арбитражного суда от 6 февраля 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что до конца этого года в Омске откроется обновленный торговый комплекс, но уже с новым названием и новыми собственниками. ТРЦ «Гагарин Молл» получит новый красивый фасад, также в помещении в данный момент продолжаются ремонтные работы.