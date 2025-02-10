Бывший собственник «Летура» Джабраилов избавился от многомиллионных долгов

Ранее мы рассказывали, что до конца этого года в Омске откроется обновленный торговый комплекс, но уже с новым названием и новыми собственниками. ТРЦ «Гагарин Молл» получит новый красивый фасад, также в помещении в данный момент продолжаются ремонтные работы.