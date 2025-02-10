Хабаровские стоматологи зарабатывают больше других врачей

За весь 2024 год в Хабаровском крае было открыто более 200 вакансий для врачей-стоматологов, и это на 46% больше, чем годом ранее. В целом по стране за тот же период спрос на данных специалистов вырос на 17%.
Медиана заработных плат, которые работодатели готовы платить местным стоматологам, составила 163,9 тысяч рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 35%, или на 42,8 тысяч рублей.
Кроме того, предлагаемые стоматологам зарплаты выгодно отличаются от коллег «по цеху». Специалисты с квалификацией врача в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в 90,5 тысяч рублей в среднем, т. е. на 73,4 тысяч рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.
Как сообщает пресс-служба HeadHunter, в начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для хабаровских зубных врачей зафиксирован в вакансии стоматолога хирурга-имплантолога (700 тысяч рублей до вычета налогов). Чтобы претендовать на эту работу, кандидату нужно быть готовым к переезду, при этом компания возьмет на себя расходы на перелет и аренду квартиры будущего сотрудника в первые 6 месяцев работы.
Топ высокооплачиваемых вакансий для стоматологов:
Хабаровский край, январь-февраль 2025.
Стоматолог хирург-имплантолог, от 250 000 до 700 000 ₽ за месяц, до вычета налогов; Врач стоматолог-ортопед, от 250 000 до 700 000 ₽ за месяц, до вычета налогов; Врач стоматолог-хирург, от 100 000 до 500 000 ₽ за месяц, на руки; Врач-стоматолог, от 100 000 до 300 000 ₽ за месяц, на руки; Стоматолог-терапевт, от 150 000 ₽ за месяц, на руки.