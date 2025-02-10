Хабаровские стоматологи зарабатывают больше других врачей

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, в начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для хабаровских зубных врачей зафиксирован в вакансии стоматолога хирурга-имплантолога (700 тысяч рублей до вычета налогов). Чтобы претендовать на эту работу, кандидату нужно быть готовым к переезду, при этом компания возьмет на себя расходы на перелет и аренду квартиры будущего сотрудника в первые 6 месяцев работы.