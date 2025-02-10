Мосгорсуд выпустил из СИЗО топ-менеджеров завода «Телта»

Изначально уголовное дело поступило в Таганский суд Москвы, тот передал его для рассмотрения в Мещанский, так как гособвинение посчитало, что спорные контракты были подписаны в одном из департаментов минобороны, который расположен на Мясницкой улице, подсудной Мещанскому райсуду.