Мосгорсуд выпустил из СИЗО топ-менеджеров завода «Телта»

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мосгорсуд отпустил под домашний арест замгендиректора по производству и сбыту пермского завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину, обвиняемых в хищении у минобороны РФ 33 миллионов рублей при выполнении контракта, рассказала РИА Новости адвокат Елена Волкова.
«Суд отпустил обоих под домашний арест», — сказала собеседница агентства.
Следователь настаивал на продлении срока содержания под стражей до 10 мая.
В конце мая прошлого года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что оба признали вину.
На скамье подсудимых четверо: учредитель ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» Игорь Морозов, замгендиректора по производству и сбыту завода Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, а также ведущий специалист 746-го военного представительства минобороны Алексей Пальмов. Из всех фигурантов под стражей теперь остался лишь Морозов, Пальмов находится под подпиской о невыезде.
Изначально уголовное дело поступило в Таганский суд Москвы, тот передал его для рассмотрения в Мещанский, так как гособвинение посчитало, что спорные контракты были подписаны в одном из департаментов минобороны, который расположен на Мясницкой улице, подсудной Мещанскому райсуду.
Защита же неоднократно настаивала на передаче дела в Пермь, поскольку там происходили все действия, которые вменяются фигурантам, а также проживают большинство свидетелей.
В середине декабря Мещанский суд Москвы передал для решения вопрос подсудности в Верховный суд РФ, который 16 января поставил точку в «путешествиях» дела и определил местом рассмотрения Мещанский суд Москвы.
По версии следствия, завод, исполняя контракт с минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей.
Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции «Телты» на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.