РБК: в России изменят десятки законов для борьбы с кибермошенниками

По данным МВД, число преступлений с использованием информационных технологий в 2023 году выросло на 30%, превысив 677 тыс. случаев, а за девять месяцев 2024 года увеличилось еще на 16,4%, достигнув 564 тыс. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, размещают фальшивые объявления, оформляют микрозаймы через интернет, взламывают аккаунты и создают фишинговые сайты.