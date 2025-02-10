РБК: кабмин изменит десятки законов для борьбы с киберпреступностью

Правительство Российской Федерации внесёт изменения в «десятки» законов для борьбы с киберпреступниками, сообщает РБК.
Соответствующий пакет будет рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности «в ближайшее время». Документ разработан по поручению российского лидера Владимира Путина. В нём идёт речь о мерах по защите жителей РФ от мошенников.
В частности, госслужащим, а также банками, операторам связи и «агрегаторам товаров и услуг» запретят применять зарубежные мессенджеры для связи с клиентами.
Список таких ресурсов оставит Роскомнадзор. Для внутренней коммуникации разрешено использовать российские мессенджеры после подтверждения личности с помощью ЕСИА.
Кроме того, в документе говорится об обязательной маркировке звонков от организаций. Абоненты мобильных операторов получат право отказаться от рекламных сообщений, спам-рассылок, а также звонков.
Помимо этого, в РФ может быть введено обязательное подтверждение по биометрии при выдаче микрозаймов в онлайн-формате.
Ранее эксперт Арсен Акопян рассказал о новых видах мошенничества в текущем году. По его словам, злоумышленники всё чаще применяют искусственный интеллект, технологии создания речи и deepfake.