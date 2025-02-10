Якубовский сообщил, что с 1 марта изменится система оплаты за отопление

Александр Якубовский, депутат Государственной Думы и член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в беседе с РИА Новости поделился информацией о грядущих переменах в системе оплаты отопления.
Как он сообщил, с 1 марта 2025 года вступит в силу новый порядок оплаты, согласно которому счета за отопление будут выставляться только в период отопительного сезона. Это значит, что теперь жители не смогут платить за отопление круглый год, как это было раньше.
«В марте вступит в силу запрет на использование регионами такой системы оплаты, при которой платежи распределялись равномерно в течение всего года и, по сути, приводило к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят», — пояснил депутат.
Цель нововведения, отметил Якубовский, — повысить прозрачность платежей и дать возможность собственникам контролировать соответствие суммы показаниям счётчиков.
Однако у этой системы есть и недостатки: в отопительный сезон счета будут выше, чем при равномерном распределении оплаты на год.