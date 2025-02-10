Адвокат дал совет тем, на кого оформили кредит мошенники

«Текущая эффективность проверки банками своих клиентов действительно оставляет желать лучшего, что в первую очередь связано с несовершенством методов и подходов к проверке», — приводит комментарий юриста агентство «Прайм».
Горьков также отметил, что в России пока отсутствуют практики привлечения банков к ответственности в подобных случаях. Он рекомендовал незамедлительно обращаться в службу безопасности финорганизации и к юристу, если гражданин узнал, что на него был оформлен кредит без его ведома.
Как сообщал Life.ru, накануне Дня всех влюблённых кибермошенники начали активнее применять «романтические» схемы для обмана россиян. Наиболее распространёнными способами извлечения выгоды стали фальшивые знакомства.