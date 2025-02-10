Трамп: возвращение палестинцев в Газу после конфликта станет ошибкой

«Я думаю, это большая ошибка — разрешить палестинцам, разрешить жителям Газы вновь вернуться. Мы не хотим возвращения ХАМАС. Я думаю об этом, как о большом объекте недвижимости, США будут владеть им и медленно развивать», — заявил он.