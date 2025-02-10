Трамп: возвращение палестинцев в Газу после конфликта станет ошибкой

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что возвращение мирных жителей в сектор Газа после завершения конфликта с Израилем будет являться ошибкой.
«Я думаю, это большая ошибка — разрешить палестинцам, разрешить жителям Газы вновь вернуться. Мы не хотим возвращения ХАМАС. Я думаю об этом, как о большом объекте недвижимости, США будут владеть им и медленно развивать», — заявил он.
Трамп отметил, что Соединённые Штаты вернут стабильность на Ближний Восток.
Заявление прозвучало в ходе беседы с журналистами на борту самолёта Трампа, который следовал в штат Луизиана.
Президент США также заявил, что сектор Газа уже полностью разрушен.
«Мы с помощью богатых ближневосточных стран будем отстраивать его», — уточнил он.
Напомним, Трамп призвал полностью «снести» сектор Газа. По его словам, данная территория «не пригодна для жизни». Трамп также выразил мнение, что население Газы следует «переселить».
Ранее сообщалось, что американских чиновников шокировало заявление Трампа о Газе.