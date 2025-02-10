Жители Красноярского края все чаще заказывают госуслуги онлайн

Ежегодно жители края заполняют большое количество заявлений на получение массовых социально значимых услуг. В Красноярском крае в этот перечень входит 85 услуг. Они были переведены в электронный вид и выведены на портал Госуслуг в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» в 2022 году. Только в прошлом году жители региона заполнили почти 743 тысячи заявлений, из них больше 466 тысяч — в электронном виде.