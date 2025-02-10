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Жители Красноярского края все чаще заказывают госуслуги онлайн

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последние 6 лет количество жителей Красноярского края, имеющих подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, увеличилось более чем на полмиллиона.

Источник: РИА "Новости"

Так, в 2019 году количество пользователей составляло 918 тысяч, а к концу 2024 года — 1 млн 485 тысяч.

Только в прошлом году жители Красноярского края оформили через Госуслуги почти 6 млн различных заявлений. Среди популярных сервисов: запись к врачу и направление в аптеки электронных рецептов.

Ежегодно жители края заполняют большое количество заявлений на получение массовых социально значимых услуг. В Красноярском крае в этот перечень входит 85 услуг. Они были переведены в электронный вид и выведены на портал Госуслуг в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» в 2022 году. Только в прошлом году жители региона заполнили почти 743 тысячи заявлений, из них больше 466 тысяч — в электронном виде.

Традиционно самыми востребованными услугами являются: запись в школу, назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи, запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, запись в детский сад.

Кроме того, в Красноярском крае действует региональный портал Госуслуг, где жителям доступны различные государственные услуги и сервисы. Последние два года самой массовой услугой на портале является выдача социального сертификата в сфере туризма для школьников, отмечает пресс-служба краевого минцифры.

Также в числе востребованных услуг: назначение и выплата ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, предоставление адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, назначение денежной компенсации расходов на оплату проезда к месту проведения медицинского обследования и обратно, предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан.

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