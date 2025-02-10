Игорь Кобзев провел заседание КЧС

На этой неделе ожидается заток теплого воздуха из Западной Сибири, что приведет к небольшому повышению температуры, сообщает пресс-служба облправительства. На реках продолжается ледостав, значительных колебаний уровня воды не ожидается. Однако из-за теплого начала зимы толщина льда на большинстве рек ниже нормы.