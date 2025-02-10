Игорь Кобзев провел заседание КЧС

Одним из обсуждаемых вопросов стала оперативная обстановка с учетом погодных условий. Прошедшая неделя была отмечена низкими температурами. Из-за ухудшения погоды, в том числе усиления ветра, в Иркутской области
На контроле ГУ МЧС России по Иркутской области остается гидрологическая обстановка. На Ангаре продолжается ледообразование. Проводится мониторинг колебания уровня воды в районе продвижения кромки. Начальник Иркутского УГМС Азат Насыров рассказал, что февраль по температурным значениям близок к норме, аномалий не наблюдалось и не прогнозируется.
На этой неделе ожидается заток теплого воздуха из Западной Сибири, что приведет к небольшому повышению температуры, сообщает пресс-служба облправительства. На реках продолжается ледостав, значительных колебаний уровня воды не ожидается. Однако из-за теплого начала зимы толщина льда на большинстве рек ниже нормы.
На Байкале из-за сильного ветра