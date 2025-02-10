В Омской области внимательно проанализируют данные о трудоустройстве самозанятых

Отдельное внимание комиссии направлено на исключение нецелевого использования недвижимости. К примеру, фактическое переоборудование жилых площадей или хозпостроек (особенно это характерно для жилья в частном секторе) для организации торговых точек или ремонтных мастерских. Комиссия также рассматривает вопросы о нелегальной занятости без оформления каких-либо договоров.