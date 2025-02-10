В Омской области внимательно проанализируют данные о трудоустройстве самозанятых

В Омской области будут внимательно следить за порядком трудоустройства и оформлением трудовых отношений самозанятых граждан. Этим займется постоянно действующая областная межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости.
Среди задач контролирующего органа согласно положению, значится контроль за соблюдением прав омичей, применяющих специальный налоговый режим — "Налог на.
профессиональный доход". По мнению участников комиссии, зачастую полноценные трудовые отношения маскируются под самозанятость, чтобы сократить налоговые выплаты. Комиссия будет анализировать оперативные данные, полученные от ФНС, а также из Социального Фонда РФ.
Отдельное внимание комиссии направлено на исключение нецелевого использования недвижимости. К примеру, фактическое переоборудование жилых площадей или хозпостроек (особенно это характерно для жилья в частном секторе) для организации торговых точек или ремонтных мастерских. Комиссия также рассматривает вопросы о нелегальной занятости без оформления каких-либо договоров.
Ранее мы писали, что на стройплощадках в Омской области обнаружили более 50 нелегалов.