Губернатор Игорь Кобзев вручил награды ко Дню российской науки

Итоги работы в научной сфере в 2024 году и планы на 2025 год обсудили на заседании Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу по формированию технологического суверенитета и обеспечению конкурентоспособности экономики в приоритетных отраслях. Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что благодаря усилиям ученых активно развивается как фундаментальная, так и прикладная наука. Результаты их работ и внедрение передовых цифровых решений востребованы в различных отраслях, таких как медицина, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, геология и другие.
Игорь Кобзев особо отметил важность поддержки перспективных научных работ и стимулирования развития научной, научно-технической и инновационной деятельности. Он поздравил со вступлением в должность директора Иркутского филиала Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрия Гладкочуба. Участники совещания рассмотрели возможность создания специальных академических классов в школах Иркутской области, кураторство над которыми возьмут научные организации региона. Это, по мнению губернатора, поможет формировать интерес у школьников к научной работе и воспитывать профессиональные кадры.
В завершение мероприятия Игорь Кобзев вручил поздравления с Днем российской науки руководителям и коллективам научных организаций. Почетным званием «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области» были отмечены заведующая кафедрой гражданского, административного и уголовного судопроизводства Восточно-Сибирского филиала «Российского государственного университета правосудия» Виктория Джура и профессор кафедры обогащения полезных ископаемых и охраны окружающей среды имени Леонова «Иркутского национального исследовательского технического университета» Елена Зелинская. Почетными грамотами губернатора были награждены три научных сотрудника, а Благодарности и Благодарственные письма получили еще 17 человек.