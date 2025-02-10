Губернатор Игорь Кобзев вручил награды ко Дню российской науки

Итоги работы в научной сфере в 2024 году и планы на 2025 год обсудили на заседании Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу по формированию технологического суверенитета и обеспечению конкурентоспособности экономики в приоритетных отраслях. Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что благодаря усилиям ученых активно развивается как фундаментальная, так и прикладная наука. Результаты их работ и внедрение передовых цифровых решений востребованы в различных отраслях, таких как медицина, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, геология и другие.