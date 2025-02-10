Экскурсию по иркутскому Дому молодежи провели для Екатерины Мизулиной

Маргарита Цыганова рассказала о проектах, реализуемых в Доме молодежи, включая региональные профилактические инициативы. В частности, она упомянула о первом в России интерактивном сериале о проблеме наркомании «Выбор», снятом благодаря победе в грантовом конкурсе от Росмолодежи. Также в Доме молодежи проводится профилактический квест в виртуальной реальности, настольная игра «Линия выбора» и интеллектуально-профилактический клуб «Разминка для мозга». Все эти проекты направлены на профилактику зависимостей среди молодежи.