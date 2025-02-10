Экскурсию по иркутскому Дому молодежи провели для Екатерины Мизулиной

Экскурсию по Дому молодежи в Приангарье провела министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова. Напомним, что Дом молодежи открылся летом 2023 года благодаря субсидии по программе комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых».
В Доме молодежи проводятся мероприятия и реализуются проекты с участием студентов, школьников, творческой и социально активной молодежи, молодых предпринимателей, сельской и работающей молодежи, а также молодежных общественных организаций. В 2024 году здесь прошло более 360 мероприятий, которые посетили более 47 тысяч человек.
Екатерина Мизулина, посетившая Дом молодежи, осмотрела различные пространства и залы, включая обучающие лектории, коворкинг, зону для молодых предпринимателей, центр патриотического воспитания и пространство «Движения первых». Она также побывала в кибер-классе, VR-арене и медиацентре.
Маргарита Цыганова рассказала о проектах, реализуемых в Доме молодежи, включая региональные профилактические инициативы. В частности, она упомянула о первом в России интерактивном сериале о проблеме наркомании «Выбор», снятом благодаря победе в грантовом конкурсе от Росмолодежи. Также в Доме молодежи проводится профилактический квест в виртуальной реальности, настольная игра «Линия выбора» и интеллектуально-профилактический клуб «Разминка для мозга». Все эти проекты направлены на профилактику зависимостей среди молодежи.
После экскурсии состоялась встреча с молодежью Иркутской области, на которой Екатерина Мизулина ответила на вопросы школьников, студентов и других представителей молодежи. Обсуждались вопросы интернет-безопасности и профилактики негативных явлений в подростковой среде.