Власти Омска прокомментировали появление на мосту у Телецентра опасных ям

В мэрии Омска отреагировали на жалобы омичей, которые заметили ямы на ремонтируемом мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Фото выбоин на асфальте появились в соцсетях Омска в минувшее воскресенье, 9 февраля. Омичи недоумевают, почему подрядчик не закрывает «технические изъяны».
Как рассказали в мэрии, ямы — часть технологии укладки асфальта холодным способом в зимнее время. Восстановление дорожного полотна в период реконструкции — ответственность подрядчика. В частности, им и принимается решение о перекрытии участков дорог для устранения неровностей.
«Для содержания объекта в надлежащем состоянии и выполнения отдельных видов строительных работ подрядчику предоставлена возможность полного ограничения движения транспорта на мосту имени 60-летия ВЛКСМ дважды в неделю в ночное время — со среды на четверг и с субботы на воскресенье. Помимо очистки проезжей и пешеходных зон от снега и наледи, строители наводят аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия на самом объекте и на подходах к нему», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Из-за погодных условий подрядчик укладывает асфальт на мосту холодным способом. Ранее мы писали, что мост имени 60-летия ВЛКСМ перекроют для очистки снега в ночь с 8 на 9 февраля.