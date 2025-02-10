Десять дорог протяженность 49 км отремонтируют в Иркутской области в 2025

Ремонт на сложных объектах делится на несколько этапов, проводится в течение нескольких лет. Подрядчиков нашли еще в 2024, они обещают, что работы будут завершены в обговоренный срок. Так на автодороге Тайшет — Чуна — Братск приведут в порядок сразу четыре участка.