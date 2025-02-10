Десять дорог протяженность 49 км отремонтируют в Иркутской области в 2025

Десять дорожных объектов общей протяженностью более 49 километров отремонтируют в Иркутской области в 2025. Как стало известно КП-Иркутск, специалисты приступили к работам годом ранее.
Ремонт на сложных объектах делится на несколько этапов, проводится в течение нескольких лет. Подрядчиков нашли еще в 2024, они обещают, что работы будут завершены в обговоренный срок. Так на автодороге Тайшет — Чуна — Братск приведут в порядок сразу четыре участка.
На участке дороги Братск — Усть-Илимск уже уложили водопропускные трубы, сделали выравнивающий слой. Сейчас перед подрядчиком стоит еще несколько задач — уложить асфальтобетонное покрытие, установить знаки и нанести разметку.
Радостная новость для автомобилистов — ремонтируют дорогу общей протяженность 12 километров на острове Ольхон. Специалисты приведут в порядок подъезд к Хужиру, его главную улицу и участок до Харанцов. В Ангарске и Иркутске продолжается капитальный ремонт путепровода.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что со дна реки Ангары в Иркутской области подняли судно, которое затонуло 30 лет назад.