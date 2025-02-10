Американскому лидеру Дональду Трампу следует признать своё поражение в украинском конфликте, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
Публикация обнародована в соцсети X*, Малинен обратился к Трампу.
«Заключение мира почти всегда требует признания поражения. Теперь это ждёт Вас. При любом из неядерных вариантов развития событий США и НАТО проиграют», — написал он.
Малинен выразил мнение, что существует один вопрос. По его словам, речь идёт о том, как «далеко» будет готов зайти президент США, перед тем, как «осознает», что поражение неизбежно.
Напомним, Трамп уже неоднократно заявлял, что желает встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным лично.
Помощник президент РФ Юрий Ушаков заявил, что контактов между Москвой и Соединённых Штатов по данному поводу не было. Он подчеркнул, что российская сторона готова выслушать соответствующие инициативы.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.