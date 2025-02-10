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Профессор Малинен призвал Трампа признать поражение на Украине

США и НАТО проиграют в украинском конфликте.

Источник: Аргументы и факты

Американскому лидеру Дональду Трампу следует признать своё поражение в украинском конфликте, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

Публикация обнародована в соцсети X*, Малинен обратился к Трампу.

«Заключение мира почти всегда требует признания поражения. Теперь это ждёт Вас. При любом из неядерных вариантов развития событий США и НАТО проиграют», — написал он.

Малинен выразил мнение, что существует один вопрос. По его словам, речь идёт о том, как «далеко» будет готов зайти президент США, перед тем, как «осознает», что поражение неизбежно.

Напомним, Трамп уже неоднократно заявлял, что желает встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным лично.

Помощник президент РФ Юрий Ушаков заявил, что контактов между Москвой и Соединённых Штатов по данному поводу не было. Он подчеркнул, что российская сторона готова выслушать соответствующие инициативы.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.