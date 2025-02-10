Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусный маршрут № 90 возобновил работу в Иркутске

35 рублей до 20:00.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 8 февраля 2025 вновь начал работу автобусный маршрут № 90 «Аэропорт- Центральный Рынок — Студгородок — улица Байкальская — Аэропорт». Как ранее стало известно КП-Иркутск, теперь его обслуживает новый перевозчик.

Напомним, общественный транспорт ежедневно ездит по указанному маршруту с шести часов утра до девяти вечера. Интервал — в среднем 15−30 минут. Важно отметить, что в праздничные дни количество автобусов уменьшается с шести до пяти.

За одну поездку придется заплатить водителю 35 рублей до 20:00 и 40 рублей — после.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что один человек погиб и 39 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю.