Автобусный маршрут № 90 возобновил работу в Иркутске

В Иркутске с 8 февраля 2025 вновь начал работу автобусный маршрут № 90 «Аэропорт- Центральный Рынок — Студгородок — улица Байкальская — Аэропорт». Как ранее стало известно КП-Иркутск, теперь его обслуживает новый перевозчик.
Напомним, общественный транспорт ежедневно ездит по указанному маршруту с шести часов утра до девяти вечера. Интервал — в среднем 15−30 минут. Важно отметить, что в праздничные дни количество автобусов уменьшается с шести до пяти.
За одну поездку придется заплатить водителю 35 рублей до 20:00 и 40 рублей — после.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что один человек погиб и 39 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю.