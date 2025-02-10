Омичей бесплатно обучают уходу за тяжелобольными родственниками

Омичей познакомили с особенностями работы «Школы родственного ухода». Проект уже более 5 лет помогает родным тяжелобольных людей освоить навыки ухода за инвалидами и престарелыми родственниками.
Занятия включают как блок теории, так и практику. Омичам расскажут и покажут, как ухаживать за лежачими больными, при необходимости проводить перевязки и лечить пролежни. Предусмотрен блок психологического сопровождения. Ведь общение с особенными людьми требует выдержки и терпения.
«Мы активно продолжаем работу в этом направлении. Занятия проходят бесплатно, они очень востребованы, поскольку много людей нуждаются в “уроках” об уходе за маломобильными родственниками», — рассказала завотделением социальной реабилитации граждан с ОВЗ и пожилого возраста комплексного центра «Вдохновение» Ирина Пешехонова.
Специалисты оказывают помощь в организации ухода за больным: как кормить лежачего родственника, как правильно расположить кровать в помещении, какое оборудование необходимо получить (технические средства реабилитации можно взять в центре на время). В курсы также входит обучение навыкам оказания первой помощи, массажу и уходу за больным.
«Часто родственнику сложно объективно оценить всю ситуацию целиком: насколько подвижен больной, как лучше обустроить помещение, где он находится. Задача специалиста — внимательно проанализировать обстоятельства, понять конкретные потребности пациента и запросы семьи, а затем уже в нашем учреждении обучить необходимым навыкам», — поделилась Ирина Пешехонова.
Получить навыки ухода на практике, а также освежить знания помогают в комплексных центрах соцобслуживания по месту жительства. Занятия проходят бесплатно.
Ранее мы рассказывали, что четверо омичей получили звание заслуженных деятелей науки региона.