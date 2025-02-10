Омичей бесплатно обучают уходу за тяжелобольными родственниками

Специалисты оказывают помощь в организации ухода за больным: как кормить лежачего родственника, как правильно расположить кровать в помещении, какое оборудование необходимо получить (технические средства реабилитации можно взять в центре на время). В курсы также входит обучение навыкам оказания первой помощи, массажу и уходу за больным.