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Омичей бесплатно обучают уходу за тяжелобольными родственниками

В Омской области заработал проект «Школа родственного ухода».
Источник: Комсомольская правда

Омичей познакомили с особенностями работы «Школы родственного ухода». Проект уже более 5 лет помогает родным тяжелобольных людей освоить навыки ухода за инвалидами и престарелыми родственниками.

Занятия включают как блок теории, так и практику. Омичам расскажут и покажут, как ухаживать за лежачими больными, при необходимости проводить перевязки и лечить пролежни. Предусмотрен блок психологического сопровождения. Ведь общение с особенными людьми требует выдержки и терпения.

«Мы активно продолжаем работу в этом направлении. Занятия проходят бесплатно, они очень востребованы, поскольку много людей нуждаются в “уроках” об уходе за маломобильными родственниками», — рассказала завотделением социальной реабилитации граждан с ОВЗ и пожилого возраста комплексного центра «Вдохновение» Ирина Пешехонова.

Специалисты оказывают помощь в организации ухода за больным: как кормить лежачего родственника, как правильно расположить кровать в помещении, какое оборудование необходимо получить (технические средства реабилитации можно взять в центре на время). В курсы также входит обучение навыкам оказания первой помощи, массажу и уходу за больным.

«Часто родственнику сложно объективно оценить всю ситуацию целиком: насколько подвижен больной, как лучше обустроить помещение, где он находится. Задача специалиста — внимательно проанализировать обстоятельства, понять конкретные потребности пациента и запросы семьи, а затем уже в нашем учреждении обучить необходимым навыкам», — поделилась Ирина Пешехонова.

Получить навыки ухода на практике, а также освежить знания помогают в комплексных центрах соцобслуживания по месту жительства. Занятия проходят бесплатно.

Ранее мы рассказывали, что четверо омичей получили звание заслуженных деятелей науки региона.