Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский МВК «Енисей» одержал победу над «Факелом Ямала»

Волейболисты красноярского «Енисея» с разгромным счетом победили «Факел Ямала».

Источник: Соцсети

9 февраля красноярский «Енисей» в матче 25-го тура мужской волейбольной Суперлиги на домашней арене разгромил команду «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Счет встречи — 3:0 (25:23, 25:13, 25:16).

Самым результативным игроком матча в составе нашей команды стал доигровщик Максим Бочаров — он набрал 15 очков.

— Мы только в концовке начали ошибаться серийно, что до этого себе не позволяли. В третьей партии ребята молодцы, продолжили с таким же настроем, выполняли тренерскую установку и в целом показали хорошую игру, — говорит Юрий Маринин, старший тренер красноярской команды.

Следующую игру «Енисей» проведет на выезде 14 февраля в городе Сосновый Бор с «Динамо-ЛО».

здоровье