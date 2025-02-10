Красноярский МВК «Енисей» одержал победу над «Факелом Ямала»

— Мы только в концовке начали ошибаться серийно, что до этого себе не позволяли. В третьей партии ребята молодцы, продолжили с таким же настроем, выполняли тренерскую установку и в целом показали хорошую игру, — говорит Юрий Маринин, старший тренер красноярской команды.