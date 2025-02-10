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Семь арбитражных управляющих отстранили от работы в Иркутской области в 2024

В регионе в 2024 рассмотрели 217 жалоб на действия арбитражных управляющих.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье в прошлом 2024 году рассмотрели 217 жалоб на действия арбитражных управляющих (прим. ред. — специалист, который полностью ведет процедуру банкротства). Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росреестра, на нарушителей завели 136 административных дел.

— Суды Иркутской области по результатам рассмотрения протоколов в отношении арбитражных управляющих наложили девять штрафов, приняли восемь решений о дисквалификации сроком на шесть месяцев, — прокомментировали в пресс-службе Управления.

Стоит отметить, что один из специалистов был отстранен от работы дважды. Помимо этого вынесли 15 предупреждений, а в 76 случаях объявили устное замечание.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что стоматологи-ортодонты получают зарплату от 500 тысяч рублей в Иркутской области.