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Бабушка и.о. главы Сибая отметила 102-й день рождения

О долгожительнице рассказал сам Сергей Озерцев.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющий обязанности главы администрации Сибая Сергей Озерцев поделился личной радостной новостью в социальных сетях. Чиновник рассказал о дне рождении своей бабушки.

Примечательно, что ветеран Великой Отечественной войны встретила свой 102-й день рождения. Поздравил долгожительницу Озерцов вместе со своей супругой.

— Мы с супругой поздравили мою бабулю, ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения! Ей сегодня исполнилось 102 года, — написал он.

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