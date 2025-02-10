Бабушка и.о. главы Сибая отметила 102-й день рождения

Исполняющий обязанности главы администрации Сибая Сергей Озерцев поделился личной радостной новостью в социальных сетях. Чиновник рассказал о дне рождении своей бабушки.
Примечательно, что ветеран Великой Отечественной войны встретила свой 102-й день рождения. Поздравил долгожительницу Озерцов вместе со своей супругой.
— Мы с супругой поздравили мою бабулю, ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения! Ей сегодня исполнилось 102 года, — написал он.
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