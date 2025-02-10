В Омске скоропостижно ушла из жизни учительница гимназии № 75

В Омске скоропостижно ушла из жизни педагог с 38-летним стажем Людмила Кострюкова. Сообщение о смерти учителя появилось в официальной группе школы в социальной сети «ВКонтакте».
«БОУ г. Омска “Гимназия N75” с прискорбием сообщает о скоропостижной смерти учителя математики Кострюковой Людмилы Николаевны. Коллектив гимназии выражает соболезнование родным и близким», — отмечается в сообщении.
По постом мгновенно появились теплые комментарии о любимом учителе.
«Царствие небесное учителю, который вкладывал в нас все. Людмила Николаевна , вечная память», — написали омичи.
Педагог преподавала в гимназии несколько дисциплин: математику, алгебру и физику. О месте и времени прощания не сообщается.
Редакция «КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Людмилы Кострюковой.
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