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В Омске скоропостижно ушла из жизни учительница гимназии № 75

Сообщение о смерти любимого учителя математики появилось на сайте школы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске скоропостижно ушла из жизни педагог с 38-летним стажем Людмила Кострюкова. Сообщение о смерти учителя появилось в официальной группе школы в социальной сети «ВКонтакте».

«БОУ г. Омска “Гимназия N75” с прискорбием сообщает о скоропостижной смерти учителя математики Кострюковой Людмилы Николаевны. Коллектив гимназии выражает соболезнование родным и близким», — отмечается в сообщении.

По постом мгновенно появились теплые комментарии о любимом учителе.

«Царствие небесное учителю, который вкладывал в нас все. Людмила Николаевна , вечная память», — написали омичи.

Педагог преподавала в гимназии несколько дисциплин: математику, алгебру и физику. О месте и времени прощания не сообщается.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Людмилы Кострюковой.

Ранее мы сообщали, что контрактник из Москаленского района погиб в ходе СВО.