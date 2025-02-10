Итоги Матча звёзд КХЛ 2025 подвели в Новосибирске

Фонбет Матч звёзд КХЛ 2025, прошедший 8 и 9 февраля в Новосибирске, завершился триумфом команды дивизиона Чернышёва. Победителем звёздного уик-энда стал дивизион Чернышёва, одержавший победу в финале над дивизионом Боброва со счётом 9:8.
Лучшим игроком матча был признан Тревор Мёрфи, о чём сообщила пресс-служба ХК «Сибирь». Жители и гости города насладились ярким праздником хоккея, включавшим в себя захватывающие конкурсы с участием игроков и зрелищные выступления артистов.
Президент КХЛ Алексей Морозов отметил высокий уровень организации мероприятия и выразил восхищение любовью новосибирцев к хоккею.
«Самый восточный Фонбет Матч звёзд КХЛ показал, насколько здесь, в Новосибирске, любят хоккей, поддерживают своих любимых игроков и болеют», — заявил Морозов.
Морозов также подчеркнул активное участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в подготовке к празднику. Организация звёздного уикенда получила высокую оценку, а праздник прошёл на высшем уровне.