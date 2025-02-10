Итоги Матча звёзд КХЛ 2025 подвели в Новосибирске

Лучшим игроком матча был признан Тревор Мёрфи, о чём сообщила пресс-служба ХК «Сибирь». Жители и гости города насладились ярким праздником хоккея, включавшим в себя захватывающие конкурсы с участием игроков и зрелищные выступления артистов.