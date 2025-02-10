Певица Ольга Серябкина осталась в восторге от Новосибирска

Певица Ольга Серябкина, прибывшая в Новосибирск для выступления на Матче звёзд КХЛ 2025, поделилась своими впечатлениями о городе и его зимней атмосфере. Артистка осталась в полном восторге от увиденного.
«Кто ищет идеальную, красивую зиму — приезжайте в Новосибирск. Здесь просто невероятно. Господи, настоящая русская сибирская зима, круто», — написала Серябкина в своём телеграм-канале.
Напомним, что вместе с Ольгой Серябкиной на Матче звёзд КХЛ 2025 выступили и другие известные артисты. В первый игровой день, 8 февраля, на «Сибирь-Арене» при поддержке VK Музыки состоялось выступление группы RASA, а во второй день мероприятия, 9 февраля, публику порадовала своим выступлением певица Ёлка.