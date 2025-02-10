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Певица Ольга Серябкина осталась в восторге от Новосибирска

Артистка прибыла в Новосибирск для выступления на Матче звёзд КХЛ 2025.

Источник: Соцсети

Певица Ольга Серябкина, прибывшая в Новосибирск для выступления на Матче звёзд КХЛ 2025, поделилась своими впечатлениями о городе и его зимней атмосфере. Артистка осталась в полном восторге от увиденного.

«Кто ищет идеальную, красивую зиму — приезжайте в Новосибирск. Здесь просто невероятно. Господи, настоящая русская сибирская зима, круто», — написала Серябкина в своём телеграм-канале.

Напомним, что вместе с Ольгой Серябкиной на Матче звёзд КХЛ 2025 выступили и другие известные артисты. В первый игровой день, 8 февраля, на «Сибирь-Арене» при поддержке VK Музыки состоялось выступление группы RASA, а во второй день мероприятия, 9 февраля, публику порадовала своим выступлением певица Ёлка.

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