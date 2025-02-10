Самолёт, летевший из Москвы в Ижевск, сел в Перми

Напомним, ГИС-Центр ПГНИУ сообщал, что в воскресенье, 9 февраля, в Пермском крае наблюдались туманы при натекании тёплого воздуха на холодную поверхность. По прогнозам метеорологов, туманы в центральной и южной части края сохранятся и в понедельник.