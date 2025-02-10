Самолёт, летевший из Москвы в Ижевск, сел в Перми

Самолёт рейса Москва — Ижевск вынужден был приземлиться в Перми, сообщает телеграм-канал «Сусанин».
Причиной стал туман в аэропорту прилёта.
«В связи с погодными условиями в аэропорту Ижевск (туман, низкая видимость) изменено расписание рейсов», — объяснили в телеграм-канале аэропорта Ижевска.
В онлайн-табло пермского аэропорта указано, что вылет борта запланирован на 8:00. Однако в 8:15 в статусе рейса было указано, что ещё идёт посадка.
Напомним, ГИС-Центр ПГНИУ сообщал, что в воскресенье, 9 февраля, в Пермском крае наблюдались туманы при натекании тёплого воздуха на холодную поверхность. По прогнозам метеорологов, туманы в центральной и южной части края сохранятся и в понедельник.