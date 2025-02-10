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Цветы и «ювелирка» для омичек станут самыми желанными подарками на 14 февраля

Статистику заказов приводит популярная федеральная торговая площадка.

Источник: Комсомольская правда

Как выяснили специалисты крупной торговой сети, омички ждут от своих избранников на 14 февраля цветы и ювелирные украшения. Средний чек на подарок в Омске составляет 5300 рублей.

Интересно, что мужчины более щедрые. Они планируют потратить на презент в среднем 8600 рублей, а женщины — 6400 рублей.

По данным торговой площадки «Авито», 34% омичей не считают 14 февраля праздником, но планируют уделить время своей второй половинке. Треть омичей даже готовы по этому случаю отправиться в ресторан.

Что дарить, а что нет?

Мягкие игрушки и книги в топ-листе омичей возглавили список самых нежеланных презентов. Также в этот список вошли мастер-классы (12%), сладости (16%), а для некоторых даже романтический ужин может оказаться не лучшим вариантом. Неудачный подарок может привести к ссорам (12%) или даже расставанию (5%).

Топ популярных подарков на 14 февраля:

— Цветы (особенно среди мужчин — 36%);

— Ювелирные украшения/бижутерия (20%);

— Изделия ручной работы (22%);

— Одежда (21%);

— Путешествие/выходные вдвоем (18%);

— Парфюм (особенно среди женщин — 23%).

Ранее мы писали, что омичка смогла бесплатно забрать с маркетплейса товаров на 1,7 млн рублей.