Цветы и «ювелирка» для омичек станут самыми желанными подарками на 14 февраля

Как выяснили специалисты крупной торговой сети, омички ждут от своих избранников на 14 февраля цветы и ювелирные украшения. Средний чек на подарок в Омске составляет 5300 рублей.
Интересно, что мужчины более щедрые. Они планируют потратить на презент в среднем 8600 рублей, а женщины — 6400 рублей.
По данным торговой площадки «Авито», 34% омичей не считают 14 февраля праздником, но планируют уделить время своей второй половинке. Треть омичей даже готовы по этому случаю отправиться в ресторан.
Что дарить, а что нет?
Мягкие игрушки и книги в топ-листе омичей возглавили список самых нежеланных презентов. Также в этот список вошли мастер-классы (12%), сладости (16%), а для некоторых даже романтический ужин может оказаться не лучшим вариантом. Неудачный подарок может привести к ссорам (12%) или даже расставанию (5%).
Топ популярных подарков на 14 февраля:
— Цветы (особенно среди мужчин — 36%);
— Ювелирные украшения/бижутерия (20%);
— Изделия ручной работы (22%);
— Одежда (21%);
— Путешествие/выходные вдвоем (18%);
— Парфюм (особенно среди женщин — 23%).
Ранее мы писали, что омичка смогла бесплатно забрать с маркетплейса товаров на 1,7 млн рублей.