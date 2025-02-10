Цветы и «ювелирка» для омичек станут самыми желанными подарками на 14 февраля

Мягкие игрушки и книги в топ-листе омичей возглавили список самых нежеланных презентов. Также в этот список вошли мастер-классы (12%), сладости (16%), а для некоторых даже романтический ужин может оказаться не лучшим вариантом. Неудачный подарок может привести к ссорам (12%) или даже расставанию (5%).