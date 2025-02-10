Омичам назвали топ нежеланных подарков на День всех влюблённых

Аналитики «Авито» выяснили, какие подарки омичи считают худшими на 14 февраля. В лидерах антирейтинга — мягкие игрушки, книги и сладости.
Так, 13% опрошенных не хотели бы получить мягкую игрушку, 12% — книгу. Столько же высказались против приглашения на мастер-класс, а 16% не обрадовались бы сладостям или деликатесам.
При этом многие жители Омска заранее планируют, чем порадовать вторую половинку. Самым популярным подарком стал романтический ужин — его собираются организовать 24% респондентов, особенно женщины (34%).
Среди других желанных презентов:
Цветы — их планируют подарить 36% мужчин.
Парфюм — выбор 23% опрошенных, чаще дарят женщины.
Украшения и бижутерия (20%), изделия ручной работы (22%), одежда (21%).
Путешествие или совместные выходные (18%) и алкоголь (17%).
Согласно опросу, большинство омичей (57%) предпочитают покупать подарки онлайн — так проще сравнить цены и найти выгодные предложения.