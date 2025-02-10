Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам назвали топ нежеланных подарков на День всех влюблённых

Лучше всего планировать классические презенты.

Источник: Om1 Омск

Аналитики «Авито» выяснили, какие подарки омичи считают худшими на 14 февраля. В лидерах антирейтинга — мягкие игрушки, книги и сладости.

Так, 13% опрошенных не хотели бы получить мягкую игрушку, 12% — книгу. Столько же высказались против приглашения на мастер-класс, а 16% не обрадовались бы сладостям или деликатесам.

При этом многие жители Омска заранее планируют, чем порадовать вторую половинку. Самым популярным подарком стал романтический ужин — его собираются организовать 24% респондентов, особенно женщины (34%).

Среди других желанных презентов:

Цветы — их планируют подарить 36% мужчин.

Парфюм — выбор 23% опрошенных, чаще дарят женщины.

Украшения и бижутерия (20%), изделия ручной работы (22%), одежда (21%).

Путешествие или совместные выходные (18%) и алкоголь (17%).

Согласно опросу, большинство омичей (57%) предпочитают покупать подарки онлайн — так проще сравнить цены и найти выгодные предложения.