В Омске назвали зарплаты ректоров крупных вузов

Журналисты портала NGS55 провели анализ заработных плат ректоров ведущих образовательных учреждений Омска, обнаружив значительные различия в доходах руководителей университетов. Так, ректор Омского государственного университета имени Достоевского Сергей Замятин, занявший свою должность в декабре 2022 года, на протяжении 2022 года в среднем получал 258 тысяч рублей в месяц, однако в 2023 году его ежемесячный доход возрос до 353 тысяч рублей.
Исполняющим обязанности ректора Омского государственного политехнического университета с весны 2024 года стал Павел Корчагин. Его предыдущая должность — проректор по научной работе и цифровой трансформации в СибАДИ, где он зарабатывал 163 тысячи рублей в месяц. Информация о его текущей зарплате на новой позиции пока недоступна. Предыдущий ректор ОмГТУ Василий Фефелов имел доход 337 тысяч рублей в месяц.
Ректор Омского университета путей сообщения Сергей Овчаренко руководит учебным заведением на протяжении 12 лет. Однако данные о его заработной плате доступны лишь за 2020 год, когда он получал 400 тысяч рублей в месяц. Оксана Шумакова, возглавляющая Аграрный университет, в последний раз публиковала информацию о своей зарплате в 2021 году, когда она составила 416 тысяч рублей.
Мария Ливзан управляет медицинским университетом с 2018 года, и в 2021 году её зарплата составила 4,8 миллиона рублей, что в среднем равняется 400 тысячам рублей в месяц. Наталья Макарова, ректор педагогического университета, заняла пост в апреле 2023 года. Данные о её зарплате отсутствуют, но в качестве проректора она зарабатывала 237 тысяч рублей два года назад.
Александр Жигадло, ректор Сибирского автомобильно-дорожного института, продолжает занимать свою должность с 2016 года. Последние данные о его заработной плате указывают на уровень 260 тысяч рублей в месяц за 2023 год.
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