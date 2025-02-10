В Омске назвали зарплаты ректоров крупных вузов

Ректор Омского университета путей сообщения Сергей Овчаренко руководит учебным заведением на протяжении 12 лет. Однако данные о его заработной плате доступны лишь за 2020 год, когда он получал 400 тысяч рублей в месяц. Оксана Шумакова, возглавляющая Аграрный университет, в последний раз публиковала информацию о своей зарплате в 2021 году, когда она составила 416 тысяч рублей.