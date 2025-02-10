В Уфе массово проверят водителей такси

Сотрудники ГАИ будут обращать особое внимание, соблюдаются ли правила перевозки пассажиров: пристегнуты ли ремни безопасности, есть ли детские автокресла, имеется ли у водителя разрешение на перевозку пассажиров, а также российское водительское удостоверение либо иностранные права, выданные в государстве, законодательство которого закрепляет использование русского языка в качестве официального (Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Осетия).