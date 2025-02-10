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В Уфе массово проверят водителей такси

В Уфе начнутся массовые проверки водителей такси. С 10 по 14 февраля в башкирской столице пройдет профилактическое мероприятие, предупреждает столичная госавтоинспекция.

Источник: Башинформ

Сотрудники ГАИ будут обращать особое внимание, соблюдаются ли правила перевозки пассажиров: пристегнуты ли ремни безопасности, есть ли детские автокресла, имеется ли у водителя разрешение на перевозку пассажиров, а также российское водительское удостоверение либо иностранные права, выданные в государстве, законодательство которого закрепляет использование русского языка в качестве официального (Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Осетия).

Особое внимание сотрудники ДПС обратят на соответствие автомобилей установленным требованиям — наличие опознавательного фонаря и цветографической схемы, действующей диагностической карты о прохождении технического осмотра, путевого листа, и фактическое техническое состояние транспортного средства.