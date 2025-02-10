Власти Омска усиливают противопаводковые мероприятия

В Омске начали подготовку к весеннему паводку. Как сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале, основное внимание сейчас уделяется вывозу снега с проблемных территорий. Работы ведутся заблаговременно, а в ближайшие дни планируется ускорить темпы в частном секторе.
Особый приоритет отдан помощи ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников специальной военной операции. Также круглосуточно ведётся уборка снега с городских дорог.
Дополнительно запланирована очистка ливневой канализации, а также подготовка к паводку инженерных сооружений, включая мосты, путепроводы и подземные переходы.
«Напомню, у каждого хозяйствующего субъекта своя зона ответственности. Управляющие компании, предприятия и организации всех форм собственности также обязаны убирать и вывозить снег с закреплённых территорий, очищать кровли и карнизы зданий от сосулек и наледи. Жителям сектора индивидуальной застройки нужно очистить водоотводные канавы, водопропускные трубы рядом с их домами», — рассказал градоначальник.