Власти Омска усиливают противопаводковые мероприятия

«Напомню, у каждого хозяйствующего субъекта своя зона ответственности. Управляющие компании, предприятия и организации всех форм собственности также обязаны убирать и вывозить снег с закреплённых территорий, очищать кровли и карнизы зданий от сосулек и наледи. Жителям сектора индивидуальной застройки нужно очистить водоотводные канавы, водопропускные трубы рядом с их домами», — рассказал градоначальник.