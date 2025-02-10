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Омичам в Москве помогут в специальном центре

Он будет работать в круглосуточном режиме.

Источник: Freepik

Специальный центр для помощи омичам откроется в Москве. Как пишет сайт «12 канала», он будет работать в круглосуточном режиме в формате колл-центра. Омичи, которые приезжают в Москву в целях учёбы, лечения, отдыха или в командировки, смогут по телефону получить консультацию у специалистов центра. Основные вопросы — правовая помощь и оформление документов.

Кроме того, рассматривается возможность оказания практической помощи. Центр получил название «Вместе в столице».

Ранее мы писали, что губернатор Омской области Хоценко дал старт форуму по содействию переселению.

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