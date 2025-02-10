В столице отреставрировали главный дом усадьбы Третьякова

В центре столицы завершилась комплексная реставрация главного дома усадьбы Николая Третьякова, которая находится по адресу: Сущевская улица, дом 14. В этом здании расположена библиотека искусств имени А. П. Боголюбова — старейшая из читален Москвы. Часть дома является объектом культурного наследия.
«Главный дом городской усадьбы Третьякова на Сущевской улице — интереснейший памятник архитектуры. Каменная пристройка выполнена в стиле неоклассического модерна. Вот уже более 100 лет здесь располагается библиотека. Реставрация началась в 2023 году. Специалисты вернули дому его исторический облик: были восстановлены интерьеры 1891−1892 годов, включая потолок вестибюля, барельефы грифонов над главным входом, дубовый щитовой паркет, а также потолочную лепнину и исторические розетки. Вскоре старинный особняк будет готов вновь принимать посетителей», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Специалисты также приспособили историческое здание к современному использованию. В нем установили автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, необходимые для безопасной работы библиотеки.
Помимо главного дома усадьбы, работы провели и в той части здания, которая не является объектом культурного наследия. Ранее она была деревянной, но в 2000-х годах ее разобрали и возвели на этом месте каменную пристройку. Специалисты обновили интерьеры, отремонтировали инженерные системы помещения, фасады и кровлю, а также приспособили здание для маломобильных граждан.
Особняк XIX века построили архитекторы Лев Даль и Адольф Эрихсон. В 1877 году дом приобрел действительный статский советник Николай Боголюбов, выступавший от имени своего брата Алексея Боголюбова, известного живописца, коллекционера и мецената. Затем памятник архитектуры перешел в собственность к графику, монументалисту и живописцу Николаю Третьякову. Здесь провел свои детские годы его сын, известный политический деятель начала XX века Сергей Третьяков.
В 1890—1891 годы по заказу Третьяковых архитектор Адольф Эрихсон соорудил каменную парадную пристройку к старой деревянной части дома.
Библиотека в особняке появилась в 1919 году при Сущевско-Марьинском клубе рабочих. В 1996 году ей присвоили имя А. П. Боголюбова. Сейчас это комплекс оснащенных современным оборудованием залов и помещений для культурных программ, отдыха и общения.
В фондах библиотеки хранятся печатные и электронные источники по истории и теории музыки, современные и редкие нотные альбомы XIX — начала XX века, богатая коллекция уникальных грампластинок, а также многочисленные издания по изобразительному искусству.