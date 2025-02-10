В столице отреставрировали главный дом усадьбы Третьякова

«Главный дом городской усадьбы Третьякова на Сущевской улице — интереснейший памятник архитектуры. Каменная пристройка выполнена в стиле неоклассического модерна. Вот уже более 100 лет здесь располагается библиотека. Реставрация началась в 2023 году. Специалисты вернули дому его исторический облик: были восстановлены интерьеры 1891−1892 годов, включая потолок вестибюля, барельефы грифонов над главным входом, дубовый щитовой паркет, а также потолочную лепнину и исторические розетки. Вскоре старинный особняк будет готов вновь принимать посетителей», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.