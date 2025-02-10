1 млрд кубометров воды поступил в Северный Арал за четыре месяца

Это на 100 миллионов кубометров больше запланированного ранее объема.
Ожидается, что к концу 2025 года объем воды в море вырастет до 23,4 млрд кубометров. Применение водосберегающих технологий и выравнивание рисовых полей Кызылординской области с помощью лазерных планировщиков позволило сэкономить порядка 200 млн кубометров воды, которые были направлены в Северное Аральское море.
Средняя урожайность выросла с 40−55 центнеров до 70−80 центнеров с гектара, отметили в министерстве водных ресурсов и ирригации.
На высохшей территории Большого Аральского моря высажено 4,4 миллиона саженцев. К концу 2025 года общая площадь озеленения дна Аральского моря должна достичь 1,1 миллиона гектаров.