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1 млрд кубометров воды поступил в Северный Арал за четыре месяца

АСТАНА, 10 фев — Sputnik. 1 миллиард кубометров воды направили в Северное Аральское море с октября 2024 года по январь 2025-го, сообщает Минводы.

Источник: Акимат Кызылординской области

Это на 100 миллионов кубометров больше запланированного ранее объема.

Ожидается, что к концу 2025 года объем воды в море вырастет до 23,4 млрд кубометров. Применение водосберегающих технологий и выравнивание рисовых полей Кызылординской области с помощью лазерных планировщиков позволило сэкономить порядка 200 млн кубометров воды, которые были направлены в Северное Аральское море.

сообщили в ведомстве

Средняя урожайность выросла с 40−55 центнеров до 70−80 центнеров с гектара, отметили в министерстве водных ресурсов и ирригации.

На высохшей территории Большого Аральского моря высажено 4,4 миллиона саженцев. К концу 2025 года общая площадь озеленения дна Аральского моря должна достичь 1,1 миллиона гектаров.

экология