1 млрд кубометров воды поступил в Северный Арал за четыре месяца

Ожидается, что к концу 2025 года объем воды в море вырастет до 23,4 млрд кубометров. Применение водосберегающих технологий и выравнивание рисовых полей Кызылординской области с помощью лазерных планировщиков позволило сэкономить порядка 200 млн кубометров воды, которые были направлены в Северное Аральское море.