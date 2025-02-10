Скончалась актриса нижегородского ТЮЗа Елена Новикова

В 1968 году она начала свою карьеру в Костромском драматическом театре, где блестяще исполнила роли Юлии Тугиной в «Последней жертве» и Аксюты в «Лесе» по пьесам А. Н. Островского. Позже переехала в Горький (ныне Нижний Новгород), где присоединилась к труппе ТЮЗа. Ее дебют на нижегородской сцене состоялся в спектакле «Недоросль», где она сыграла Софью. С приходом главного режиссера Бориса Наравцевича творческое амплуа актрисы значительно расширилось. Среди ее знаковых ролей — Констанция Бонасье в «Трех мушкетерах», Оливия в «Двенадцатой ночи» и многие другие.