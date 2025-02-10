Скончалась актриса нижегородского ТЮЗа Елена Новикова

О ее уходе 9 февраля 2025 года сообщили в театре. Елена Новикова родилась 26 ноября 1945 года в Ярославле.
В 1968 году она начала свою карьеру в Костромском драматическом театре, где блестяще исполнила роли Юлии Тугиной в «Последней жертве» и Аксюты в «Лесе» по пьесам А. Н. Островского. Позже переехала в Горький (ныне Нижний Новгород), где присоединилась к труппе ТЮЗа. Ее дебют на нижегородской сцене состоялся в спектакле «Недоросль», где она сыграла Софью. С приходом главного режиссера Бориса Наравцевича творческое амплуа актрисы значительно расширилось. Среди ее знаковых ролей — Констанция Бонасье в «Трех мушкетерах», Оливия в «Двенадцатой ночи» и многие другие.
Некоторое время Новикова жила и работала в Германии, где выступала перед военнослужащими Западной группы войск и вела радиопередачи. Вернувшись в родной ТЮЗ, вновь сыграла в «Недоросле», но уже в образе госпожи Простаковой. Одной из ярких работ стала и ее роль в постановке «Банкрот» по Островскому. Всего в репертуаре актрисы было более 50 ролей.
По словам коллег, Елена Васильевна обладала редким талантом — каждая ее героиня становилась по-настоящему живой, многогранной и запоминающейся. Она тонко передавала внутренний мир персонажей, делая их близкими и понятными зрителю. О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Елены Новиковой.
Напомним, что в январе 2025 года скончалась актриса театра «Комедiя» Ирина Былина.