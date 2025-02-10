В РФ создали VR-тренажеры для медиков

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали полностью отечественные VR-симуляторы для эффективной подготовки будущих медицинских работников, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Всего в линейке 13 VR-тренажеров для обучения медицинских специалистов, в том числе 4 новых: «Регистрация и интерпретация электрокардиограммы», «Экстренная медицинская помощь ребенку 1−8 лет», «Неотложная медицинская помощь», «Оценка слуховой функции».
По информации пресс-службы, VR-симуляторы являются полностью отечественными, их разработкой занимались специалисты Института инновационного развития СамГМУ.
Отмечается, что тренажеры позволяют отрабатывать медицинские навыки, такие как, например, проведение исследования слуха и постановка диагноза, оказание экстренной помощи при анафилактическом шоке, гипогликемии, судорожном синдроме, оказание неотложной помощи при приступном периоде бронхиальной астмы неограниченное количество раз. «Они обеспечивают эффективную отработку навыков в виртуальной среде и взаимодействие с пациентом с помощью микрофона, что дополняет реалистичность погружения. Глубокая проработка методологии обеспечена привлечением экспертов СамГМУ, а также апробациями на собственных клинических кафедрах университета», — говорится в сообщении.