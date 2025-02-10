В РФ создали VR-тренажеры для медиков

Отмечается, что тренажеры позволяют отрабатывать медицинские навыки, такие как, например, проведение исследования слуха и постановка диагноза, оказание экстренной помощи при анафилактическом шоке, гипогликемии, судорожном синдроме, оказание неотложной помощи при приступном периоде бронхиальной астмы неограниченное количество раз. «Они обеспечивают эффективную отработку навыков в виртуальной среде и взаимодействие с пациентом с помощью микрофона, что дополняет реалистичность погружения. Глубокая проработка методологии обеспечена привлечением экспертов СамГМУ, а также апробациями на собственных клинических кафедрах университета», — говорится в сообщении.