Магнитная буря обрушилась на Землю из-за дыры на Солнце — что ждать белорусам

В сообщении говорится, что одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце возвращается к Земле после того, как сделала полный оборот вокруг оси Солнца. Специалисты отмечают, что слабая магнитная началась в 06.00 10 февраля. Ожидается, что она продлится до 12.00. Вместе с тем ученые не исключают, что магнитные бури сохранятся и до конца недели.