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Магнитная буря обрушилась на Землю из-за дыры на Солнце — что ждать белорусам

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 10 февраля из-за огромной корональной дыры на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

Магнитная буря обрушилась на Землю в понедельник, 10 февраля, из-за огромной корональной дыры на Солнце — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности опубликованы на официальном сайте российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В сообщении говорится, что одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце возвращается к Земле после того, как сделала полный оборот вокруг оси Солнца. Специалисты отмечают, что слабая магнитная началась в 06.00 10 февраля. Ожидается, что она продлится до 12.00. Вместе с тем ученые не исключают, что магнитные бури сохранятся и до конца недели.

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