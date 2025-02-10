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От 109 тыс. рублей: машины должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные автомобили распродадут по цене от 109 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

Ровно через месяц, 10 марта, в Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах будут принимать еще три недели — до 3 марта через электронную площадку «СберА».

Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 109 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:

— Lifan 214813 2012 года выпуска — начальная цена лота составляет 109 тысяч рублей;

— Ford Focus 2012 — 535 тысяч рублей;

— Lada Priora 2018 — 619 тысяч рублей;

— Volkswagen Tiguan 2016 — 1,5 миллиона рублей;

— Lada Kalina 2011 — 164 тысяч рублей;

— Toyota Passo 2009 — 540 тысяч рублей;

— Renault Duster 2013 — 672 тысяч рублей;

— Renault Duster 2017 — 1,1 миллиона рублей;

— Nissan Almera 2018 — 791 тысяч рублей;

— Toyota Camry 2008 — 608 тысяч рублей;

— Hyundai Solaris 2012 — 623 тысяч рублей.

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