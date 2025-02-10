От 109 тыс. рублей: машины должников из Башкирии пустят с молотка

Ровно через месяц, 10 марта, в Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах будут принимать еще три недели — до 3 марта через электронную площадку «СберА».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 109 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:
— Lifan 214813 2012 года выпуска — начальная цена лота составляет 109 тысяч рублей;
— Ford Focus 2012 — 535 тысяч рублей;
— Lada Priora 2018 — 619 тысяч рублей;
— Volkswagen Tiguan 2016 — 1,5 миллиона рублей;
— Lada Kalina 2011 — 164 тысяч рублей;
— Toyota Passo 2009 — 540 тысяч рублей;
— Renault Duster 2013 — 672 тысяч рублей;
— Renault Duster 2017 — 1,1 миллиона рублей;
— Nissan Almera 2018 — 791 тысяч рублей;
— Toyota Camry 2008 — 608 тысяч рублей;
— Hyundai Solaris 2012 — 623 тысяч рублей.
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