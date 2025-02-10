Атлас «Азиатская Россия: Сибирь и Дальний Восток» начали создавать в Иркутске

— Атлас позволит получить комплексную характеристику Сибири и Дальнего Востока. При этом потенциалы региона представим таким образом, чтобы их можно было использовать при разработке хозяйственных, экологических, социальных инновационных проектов и мероприятий, — прокомментировал главный научный сотрудник Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН Леонид Корытный.