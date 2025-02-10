Атлас «Азиатская Россия: Сибирь и Дальний Восток» начали создавать в Иркутске

В Институте географии Сибирского отделения Российской академии наук начали работу над Атласом «Азиатская Россия: Сибирь и Дальний Восток». Как стало известно КП-Иркутск, работа продлится вплоть до 2028 года.
— Атлас позволит получить комплексную характеристику Сибири и Дальнего Востока. При этом потенциалы региона представим таким образом, чтобы их можно было использовать при разработке хозяйственных, экологических, социальных инновационных проектов и мероприятий, — прокомментировал главный научный сотрудник Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН Леонид Корытный.
Необходимо отметить, что также будет представлена цифровая версия атласа. Специально для этого разработают геопортал. Кстати, на сегодняшний день согласие на участие в проекте дали более 20 институтов и ВУЗов страны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что десять дорог протяженность 49 км отремонтируют в Иркутской области в 2025.