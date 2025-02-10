Нижегородец снял кавер с козой на хит про бобра

В своей версии он изменил текст композиции, а видеоролик с новой интерпретацией опубликовал на странице в VK. Главным «персонажем» кавера стал козел, который съел овощи. Для съемок Покровский выбрал необычное место — городскую скульптуру «Веселая коза» на Большой Покровской улице. Музыкант исполнил песню, сидя за «столом» рядом с бронзовой фигурой животного.