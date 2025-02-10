Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец снял кавер с козой на хит про бобра

Певец из Нижнего Новгорода Андрей Покровский представил кавер на популярную песню «Бобр» исполнителя Slava Skripka.

В своей версии он изменил текст композиции, а видеоролик с новой интерпретацией опубликовал на странице в VK. Главным «персонажем» кавера стал козел, который съел овощи. Для съемок Покровский выбрал необычное место — городскую скульптуру «Веселая коза» на Большой Покровской улице. Музыкант исполнил песню, сидя за «столом» рядом с бронзовой фигурой животного.

Ранее сообщалось, что 17-летний нижегородец Антон Панзин стал новым участником 13 сезона шоу «Голос» (12+) на Первом канале. К нему повернулась Хибла Герзмава.

музыка