В ночь на 10 февраля Ростовскую область атаковали БПЛА

В ночь на понедельник, 10 февраля, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Силы и средства ПВО сбили дроны в небе над Миллеровским районом.
— По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на субботу, 8 февраля, после атаки БПЛА в Ростове повреждения получили 14 многоквартирных жилых дома. Были эвакуированы 68 человек. В воскресенье средства ПВО также отразили воздушную атаку. Беспилотники сбили в районе Каменска-Шахтинского.