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В ночь на 10 февраля Ростовскую область атаковали БПЛА

В Миллеровском районе средства ПВО сбили беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 10 февраля, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Силы и средства ПВО сбили дроны в небе над Миллеровским районом.

— По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу, 8 февраля, после атаки БПЛА в Ростове повреждения получили 14 многоквартирных жилых дома. Были эвакуированы 68 человек. В воскресенье средства ПВО также отразили воздушную атаку. Беспилотники сбили в районе Каменска-Шахтинского.