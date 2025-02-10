В ночь на 10 февраля Ростовскую область атаковали БПЛА

Напомним, в ночь на субботу, 8 февраля, после атаки БПЛА в Ростове повреждения получили 14 многоквартирных жилых дома. Были эвакуированы 68 человек. В воскресенье средства ПВО также отразили воздушную атаку. Беспилотники сбили в районе Каменска-Шахтинского.