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Белоруска Азаренко проиграла американке Анисимовой на старте турнира в Дохе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила американке на старте турнира WTA-1000 в Дохе.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Аманде Анисимовой на старте турнира WTA-1000 в Дохе.

В двух сетах Азаренко уступила представительнице США со счетом 3:6, 5:7. В 1/16 финала американка Анисимова сыграется с победительницей матча между представительницей Чехии Катериной Синяковой и испанкой Паулой Бадосой. Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко начнет выступать со второго раунда. Ее соперницей окажется представительница России Екатерина Александрова.

Тем временем Роман Костомаров рассказал о предложении выступать за Беларусь.

Кроме того, белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что приближается к завершению карьеры.

А еще Соболенко сделала неожиданное признание: «Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва».