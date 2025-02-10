Белоруска Азаренко проиграла американке Анисимовой на старте турнира в Дохе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Аманде Анисимовой на старте турнира WTA-1000 в Дохе.
В двух сетах Азаренко уступила представительнице США со счетом 3:6, 5:7. В 1/16 финала американка Анисимова сыграется с победительницей матча между представительницей Чехии Катериной Синяковой и испанкой Паулой Бадосой. Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко начнет выступать со второго раунда. Ее соперницей окажется представительница России Екатерина Александрова.
Тем временем Роман Костомаров рассказал о предложении выступать за Беларусь.
Кроме того, белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что приближается к завершению карьеры.
А еще Соболенко сделала неожиданное признание: «Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва».