Белоруска Азаренко проиграла американке Анисимовой на старте турнира в Дохе

В двух сетах Азаренко уступила представительнице США со счетом 3:6, 5:7. В 1/16 финала американка Анисимова сыграется с победительницей матча между представительницей Чехии Катериной Синяковой и испанкой Паулой Бадосой. Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко начнет выступать со второго раунда. Ее соперницей окажется представительница России Екатерина Александрова.