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В Перми на шоссе Космонавтов с 10 февраля перенесли светофор и остановку автобусов

Дорожные объекты сдвинули на время реконструкции участка дороги.

Источник: Яндекс Карты

В Перми на две недели перенесли два дорожных объекта на шоссе Космонавтов. Изменения ввели с 10 по 24 февраля в районе дома № 48 на время реконструкции участка дороги.

В краевом Минтрансе о предстоящих изменениях. На реконструируемом участке шоссе Космонавтов в районе дома № 48 временно перенесли регулируемый пешеходный переход вместе со светофором, а также по ходу движения транспорта сдвинули остановку «Ул. Мильчакова» автобусов со стороны центра города.

Ограничение вводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по устройству дорожной одежды автомобильной дороги на ул. Крисанова.