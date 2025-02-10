В Перми на шоссе Космонавтов с 10 февраля перенесли светофор и остановку автобусов

В Перми на две недели перенесли два дорожных объекта на шоссе Космонавтов. Изменения ввели с 10 по 24 февраля в районе дома № 48 на время реконструкции участка дороги.
В краевом Минтрансе о предстоящих изменениях. На реконструируемом участке шоссе Космонавтов в районе дома № 48 временно перенесли регулируемый пешеходный переход вместе со светофором, а также по ходу движения транспорта сдвинули остановку «Ул. Мильчакова» автобусов со стороны центра города.
Ограничение вводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по устройству дорожной одежды автомобильной дороги на ул. Крисанова.