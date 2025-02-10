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Ряды редеют. Нижегородская область потеряла десятки тысяч человек

Более чем на 20 тысяч человек сократилось население Нижегородской области за 2024 год. Это следует из данных Росстата.

Это самая существенная убыль в Приволжском федеральном округе, если измерять в абсолютных цифрах.

Убыль естественная и механическая.

Жителей региона всё меньше — на начало 2025 года официальная статистика насчитала менее 3,038 млн человек (данные предварительные). На 1 января 2024 года в Нижегородской области проживали 3,062 млн человек. Мы недосчитались более 20 тысяч, и в «человеках» это самый значительный урон среди субъектов ПФО.

Регион с 1990-х годов традиционно показывал отрицательный прирост населения, так что свежая статистика не удивляет. Но с тенденцией надо что-то делать. За десять месяцев 2024 года, с января по октябрь, количество умерших нижегородцев составило 38 185 — это на 3,6% больше в сравнении с показателями десяти месяцев 2023 года.

Рождаемость, напротив, снижается. За те же первые десять месяцев 2024 года в регионе на свет появились 18 519 малышей — на 4,6% меньше, чем в январе-октябре 2023-го. Растущая смертность и продолжающая падать рождаемость вместе и дают существенную естественную убыль населения. Регион — объективно один из самых «старых» в России: средний возраст населения превысил 45 лет и продолжает увеличиваться. А значит, люди меньше рожают и чаще фатально заболевают.

«С одной стороны, выходит, что наша область находится в тренде: убыль населения в процентах сопоставима с показателями развитых стран — Южной Кореи, Японии, Италии», — говорит нижегородский социолог Александр Прудник.

Но вряд ли это кого-то радует.

Ещё один фактор: естественная убыль населения сопровождается в регионе убылью механической. Специалисты, главным образом молодые, массово переезжают из Нижегородской области туда, где рынок труда насыщеннее, а зарплаты выше, — в Москву, в меньшей степени в Санкт-Петербург, добавляет эксперт. И это только усугубляет ситуацию: наши молодые люди создают семьи и заводят детей уже на новом месте.

«Таким образом, демографический потенциал из региона изымается», — объясняет Александр Прудник.

Как нам одолеть глухую «зиму».

«Демографический вызов является для всей нашей страны ключевым. Нижегородская область относится к 40 регионам, которые были описаны термином “демографическая зима”. Нас устраивать не может, и мы хотим, чтобы наступило “лето”, — заявил губернатор Глеб Никитин, подводя итоги 2024 года и намечая задачи на 2025-й.

Объявив старт Пятилетия семьи в Нижегородской области, он анонсировал беспрецедентные региональные меры поддержки семей с детьми. Меры начнут работать с 1 июля 2025 года. После появления первого ребёнка его родители получают право на ежемесячные выплаты в 10 тыс. руб. в течение трёх лет.

Второй ребёнок — это ежемесячные региональные выплаты в 22 222 рубля с учётом сертификата в полмиллиона рублей.

При рождении третьего малыша родители получают сертификат на 700 тыс. руб. и по 30 тыс. руб. в месяц. Для последующих детей предусмотрен сертификат на 1 млн руб. При этом материальное положение нижегородской семьи значения не имеет — критериев нуждаемости для такой помощи государства нет.

Это самые резонансные нововведения — есть и другие. Работа над повышением эффективности доабортного консультирования, чтобы будущая мама сохранила беременность; подарок новорождённому от региона; забота о репродуктивном здоровье населения и обеспечение сопровождения процедуры ЭКО и так далее.

Будет ли работать весь этот комплекс мер, посмотрим.

Социологи же говорят, что изменить демографические тенденции в Нижегородской области в обозримом будущем непросто.

А вот уменьшить отток молодых перспективных специалистов из региона, повернуть поток вспять более реально, считает Александр Прудник. Для этого нужно ускорить развитие производств с современными технологиями.

И всё равно подобные проекты — «длинные», они требуют многих лет, а кривая идёт вниз уже сейчас…

демография