Ряды редеют. Нижегородская область потеряла десятки тысяч человек

Рождаемость, напротив, снижается. За те же первые десять месяцев 2024 года в регионе на свет появились 18 519 малышей — на 4,6% меньше, чем в январе-октябре 2023-го. Растущая смертность и продолжающая падать рождаемость вместе и дают существенную естественную убыль населения. Регион — объективно один из самых «старых» в России: средний возраст населения превысил 45 лет и продолжает увеличиваться. А значит, люди меньше рожают и чаще фатально заболевают.